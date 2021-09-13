مباراة "بلايستيشن" تجمع علي معلول وابنه كريم.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - خاض علي معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، مباراة "بلايستيشن" بصحبة ابنه كريم، ونشر ابن اللاعب التونسى فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال احتفاله بتسجيل هدف في والده.

وانتظم الثنائى علي معلول وأليو ديانج، لاعبى الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش والمحدد له يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وشارك الثنائي معلول وديانج في المران بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية.

فى نفس الوقت تسبب الطيران في تأخر عودة بدر بانون من المغرب، حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة.

وشارك معلول وديانج في المران الذي خاضه مجموعة اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم في المران عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واشتمل مران الدوليين على جانب بدني تحت إشراف رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء اليوم على ملعب التتش في الخامسة مساء، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.