شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تقديم مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد الكرة، تقديم موعد مباراة الزمالك وأسوان فى قبل نهائى كأس مصر لتقام أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجارى بدلا من 2 أكتوبر المقبل، بسبب معسكر منتخب مصر المزمع انطلاقه يوم 30 سبتمبر الجارى استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وطلب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 30 سبتمبر الجارى استعدادا لمباراتىّ ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تعديل مواعيد بعض مباريات كأس مصر، لمنح الفرصة للجهاز الفنى الجديد للتجهيز للمباراة والتعرف على اللاعبين وشرح خطة اللعب وعلاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراتى انجولا والجابون.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور الـ16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور الـ8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.