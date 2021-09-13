ميدو: صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اعتبر أحمد حسام ميدو نجم أياكس وتوتنهام السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الحالي هو أفضل لاعب عربي في التاريخ.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "أكثر لاعب عربي سجل أهدافا في أقوى دوري في العالم، وفاز بالبريمييرليج والتشامبيونز ليج، وأحرز هدفا في كأس العالم".

وأكمل ميدو: "مازال أمام صلاح إن شاء الله سنوات لتقديم المزيد.. لا يوجد أي وجه مقارنة بينه وبين أي لاعب عربي آخر رغم وجود لاعبين عرب عظماء".

ونجح صلاح في الوصول لـ100 هدف بالدوري الإنجليزي بعد تسجيل الهدف الافتتاحي لليفربول في شباك ليدز بالجولة الرابعة من بريميرليج.

وتوج صلاح بالدوري الإنجليزي، وبطولة دوري الأبطال، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، بالإضافة لهداف الدوري الإنجليزي مرتين خلال سنوات لعبه مع ليفربول منذ الانضمام في صيف عام 2017.