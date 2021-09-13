الامارات | الثورة السوري وبيروت اللبناني في نهائي الأندية العربية لسلة السيدات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الثورة السوري وبيروت اللبناني في نهائي الأندية العربية لسلة السيدات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فريق الثورة السوري مع حامل اللقب فريق بيروت اللبناني، في نهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، وذلك في الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات (السابعة بتوقيت سورية وبيروت)، في لقاء يجمعهما على صالة نادي شباب الفحيص في العاصمة الأردنية عمان

كما تقام في الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للأردن، السادسة بتوقيت الإمارات، وفي مباراة تسبق النهائي، لقاء الجارين سيدات الفحيص والأرثوذكسي، وذلك لحجز أخر منصات التتويج وانتزاع الميدالية البرونزية

ونجح فريقا الثورة السوري وبيروت اللبناني، في بلوغ النهائي، بتخطيهما وبنجاح عقبة الدور نصف النهائي، عقب فوز لاعبات الثورة على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة "97-74"، والتي اتبعت بانتصار بيروت اللبناني على صاحبات الضيافة سيدات الفحيص بواقع "87-70".

ويذكر، يحمل فريق الثورة الآمال في إهداء السلة النسائي السورية، لقبها الأول تاريخياً في بطولات الأندية العربية، فيما يطمح بيروت لإضافة لقبه الثاني على التوالي والسادس للسلة اللبنانية، بعد ثنائية سيدات الرياضي 2014 و2015 وهومنتمن 2017 و2018.

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