الامارات | تعرف إلى ترتيب الدوري السعودي وصراع الهدافين.. الاتحاد يتصدر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب الدوري السعودي وصراع الهدافين.. الاتحاد يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد الاتحاد السعودي بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم عقب تخطيه فريق أبها بنتيجة 6-1 ليصل إلى النقطة 9 من 4 مباريات خاضها الفريق حيث فاز في 3 وخسر مباراة واحدة، بينما تساوت 5 فرق في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف حيث جاء الفيحاء في المركز الثاني ثم الفتح، الهلال ضمك، الرائد.

ويسعى الاتحاد إلى مواصلة صحوته والاستمرار في الصدارة وتخطي عقبة قمة الجولة الخامسة من البطولة والتي يخرج فيها الفريق لمواجهة فريق النصر السعودي يوم 18 سبتمبر الحالي، ونجح الشباب السعودي في تحقيق الفوز على الحزم بهدفين ليحقق الفريق أول فوز له بعد 107 أيام من آخر فوز حققه الشباب وكان على الوحدة السعودي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى في أخر مباراة الموسم الماضي.

وشهدت مباريات الجولة أيضاً تعادل الأهلي مع التعاون ليفشل الفريقين حتى الأن في تحقيق أي فوز بالجولات الأربعة الأولى وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في مسيرتهما بدوري المحترفين منذ 2008-2009، وتعادل الأهلي في مبارياته الأربعة بالبطولة حتى الأن ليصل إلى النقطة 4، بينما وصل التعاون إلى نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

وفي صراع الهدافين يحتل الكاميروني ليندر تاوامبا، لاعب التعاون صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 4 أهداف، ويتساوى معه لاعب الشباب، النيجيري أوديون إيغالو، ويأتي بعد ذلك لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله، ولاعب الاتحاد روماريو، ولاعب الاتفاق روبين كايسون، ولكلاً منهم 3 أهداف في البطولة.

وكانت لقاءات أمس الأحد قد جاءت نتائجها كما يلي:-

الاتفاق 2 – 2 الرائد

الباطن 0 – 2 الفتح

التعاون 1 – 1 الأهلي

الشباب 2 – 0 الحزم

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