ميدفيديف يكشفه خطة إسقاط ديوكوفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الروسي دانييل ميدفيديف عن الخطة التي سار عليها من أجل التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على حساب الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.



وتوج ميدفيديف (الأحد) ببطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الكبرى (جراند) في عام 2021، بعد اكتساح ديوكوفيتش المرشح الأول للقب والمصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين بـ3 مجموعات دون رد، ليحقق أول لقب جراند سلام في مسيرته.

وقال ميدفيديف في مؤتمر صحفي إنه خاض النهائي عازما على أن يكون الأفضل في الملعب، مضيفا "كنت أدرك كل الأجواء التي تحيط بالنهائي، وطريقة لعب ديوكوفيتش، فضلا عن أن الجمهور كان يميل له، ولكني لم أهتم بأي من هذا ولعبت وكنت أعرف انني الأفضل".

وأوضح أن "ديوكوفيتش كالعادة يختبرك في البداية، لكنني صممت على تنفيذ خطتي ونجحت، وقد كانت خطة بسيطة، وهي السيطرة على الخط الخلفي من الملعب وجعله (ديوكوفيتش) يبذل مجهودا كبيرا بالتقدم نحو الشبكة".

وواصل صاحب الـ25 عاما، الذي أصبح أول روسي يتوج بأمريكا المفتوحة: "ديوكوفيتش أفضل لاعب في العالم لكنني هذه المرة تفوقت عليه بفضل إرسالي، وبتعقيد الأمور أمامه سواء في الدفاع أو الهجوم".

وعن إدراكه أحلام ديوكوفيتش للفوز لتحقيق إنجازاته الخاصة قال ميدفيديف: "كنت أدرك أن الضغط يقع عليه وليس علي ولذا قدمت أقصى ما لدي وحافظت على استراتيجيتي ونفذت خطتي التي أعدتها مع فريقي".

ويعد هذا هو اللقب الرابع لميدفيديف هذا الموسم بعد بطولات مارسيليا ومايوركا وتورونتو للأساتذة، وهو الـ13 في مسيرته بشكل عام، كما أن الفوز هو الرابع للروسي في المواجهة التاسعة التي تجمعه بمنافسه الصربي.

يذكر أن هذا الفوز حرم ديوكوفيتش من دخول التاريخ كأول لاعب يحصد جميع بطولات الجراند سلام الأربع في نفس العام منذ عام 1969، عندما نجح الأسطورة الأسترالي رود ليفر في تحقيق هذا الإنجاز، ليكتفي النجم الصربي بألقاب أستراليا ورولان جاروس وويمبلدون، بالإضافة لبطولة بلجراد 2 هذا العام.

وظل رصيد ديوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى 20 لقبا، يتساوى بها غريميه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال.