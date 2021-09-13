شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بتروجت وديا اليوم استعدادا للسوبر المحلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى فى الخامسة عصر اليوم الاثنين، أولى مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد حيث يلاقى نظيره بتروجت على ستاد التتش بالجزيرة، وقرر موسيمانى اعفاء لاعبو الأهلى الدوليين من خوض هذه الودية، لاسيما أن محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن انتظموا لأول مرة في التدريبات أمس الاحد استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم موسيمانى راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

ويلعب الأهلي مع بتروجت اليوم بعد إعتذار فريق الاتصالات، فيما سيلعب الأهلي ودية ثانية الخميس المقبل أمام المقاولون العرب بالتتش أيضاً.

وينوى موسيمانى رفع مستوى الكفاءة الفنية والبدنية للاعبى الأهلى غير الدوليين وكذلك الصفقات الجديدة من أجل تجهيزهم لمواجهة الطلائع، وبدأ الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.