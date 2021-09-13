شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يسعى لإنهاء ملف صفقة ضم عبد الله السعيد من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك للوصول لاتفاق نهائى مع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفى الحالي، حيث اشترط السعيد الحصول على نفس الراتب الذى يحصل عليه حاليًا مع فريقه.

ويسعى لبيب لإقناع اللاعب بتخفيض الراتب حتى لا يُحدث حالة من البلبلة داخل صفوف الفريق خاصة فى ظل وجود عدد من النجوم الذين سيتم التفاوض معهم بعد ذلك لتجديد تعاقدهم، مثل طارق حامد، وحينها سيرتفع سقف الرواتب فى الفريق.

وفى الوقت ذاته نفى مسئولى نادى بيراميدز تلقى أى عروض رسمية من نادى الزمالك خاصة بصفقة التعاقد مع عبد الله السعيد، حيث أكد مصدر مسئول فى الفريق السماوى إن الزمالك لم يطلب التعاقد مع عبد الله السعيد، وإن هذا الأمر لا نقاش فيه، حيث لم يتم التخلى عن عبد الله السعيد خاصة وإنه من الأعمدة الأساسية بالفريق وبيراميدز فى حاجة لخدماته فى الموسم الجديد خاصة بعدما تم التعاقد مع إيهاب جلال للقيادة الفنية، من أجل المنافسة على البطولات.