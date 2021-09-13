شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تصفيات منتخب الكاراتيه باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم اتحاد الكاراتيه برئاسة محد الدهراوى تصفيات اليوم الأثنين للاعبى المنتخب، لاختيار القائمة المقرر مشاركتها في منافسات الدورى العالمى الذى يقام بروسيا في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل ، وتقام التصفيات بصالة 4 في استاد القاهرة.

كما يقيم الاتحاد تصفيات للاعبى منختبات الناشئين والشباب، لاختيار القائمة المقرر مشركتها في بطولة البحر المتوسط المقر رإقامتها بقبرص في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل.

حقق لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزيه فى ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية التي أقيمت فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

حقق الميداليات كل من عبد الله ممدوح بذهبية وزن 75 كجم ، مالك سلامة بذهبية وزن 60 كجم رجال ، توج يوسف بدوي بذهبية وزن تحت 84 كجم ، توج طه طارق بذهبية وزن +84 كجم ،بينما توجت أريج راشد بفضية وزن 50 كجم ، وحصدت سهيلة أبو إسماعيل بذهبية وزن ٦٨ كجم ، وحصد الميدالية الفضية كل من عمر أشرف وزن ٨٢ كجم وحازم احمد وزن +٨٤ بجانب فضية فريق الكاتا رجال .

وتوجت نورسين علي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم، كما حققت ياسمين الجويلي نفس الميدالية في وزن تحت 50 كجم، وحققت حبيبة محمد الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم وريم سلامة برونزية وزن 50 كجم ومحمد رمضان وزن 84 مجم ولاعبو كاتا الرجال (ب) بالميدالية البرونزية في البطولة الدولية.