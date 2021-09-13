شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع برنامج تأهيل خاص لمحمد أوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك برنامج تأهيل خاص للمغربى محمد أوناجم العائد حديثًا من الإعارة لنادى الوداد المغربى، وذلك من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وطلب المدير الفنى عودة أوناجم لصفوف الفريق وعدم تجديد إعارته أو الاستغناء عن خدماته من أجل تدعيم صفوف الزمالك فى الموسم الجديد، مع رحيل المغربى حميد أحداد.

وكان انتظم محمد أوناجم فى تدريبات الزمالك لأول مرة بعد عودته من الإعارة يوم السبت الماضى، ونال اللاعب ترحيب شديد من اللاعبين والجهاز الفنى.

فى سياق أخر، فتح مسئولى نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، خط مفاوضات مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل التفاوض حول المستحقات المالية المتأخرة على القلعة البيضاء، والتى أدت لعدم قيد قائمة الفريق الأولية فى الجبلاية.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لحل أزمة المديونيات المستحقة لاتحاد الكرة، حتى يتم اعتماد تسجيل قائمة الفريق بشكل رسمى، بعدما رفضت لجنة شئون اللاعبين اعتماد القائمة لحين سداد الزمالك المبالغ المالية المتأخرة.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أنه سيتم التفاوض مع إدارة اتحاد الكرة حول سداد جزء من تلك المديونيات على أن تتم جدول الجزء الأخر، من أجل انهاء تلك الأزمة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 7 أكتوبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.