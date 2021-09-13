أول تعليق من محمد صلاح بعد دخوله نادى الـ100.. وكونه من أسرع 5 لاعبين وصولا للتسجيل

الشارقة - اميمة ياسر - عبر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، عن سعادته البالغة بتسجيله الهدف رقم 100 له في البريميرليج، خلال الفوز على ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب "أيلاند رود"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لإحدى القنوات التليفزيونية: "تسجيل هذا الكم من الأهداف مع ليفربول، أمر غير اعتيادي، كنت أشارك في مركز الجناح طوال الوقت، وأعتقد من الصعب تحقيق مثل هذا الرقم من تسجيل الأهداف، وأنت تلعب في هذا المركز، ولكن الأمر الأكثر أهمية لي هو مساعدة الفريق على الفوز".

وعن كونه من أسرع 5 لاعبين وصولا لتسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، أشار محمد صلاح قائلا: "أنا سعيد للغاية، لقد سجلت 98 هدفا مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي، أشكر زملائي على ما يفعلونه لي من صناعةٍ للأهداف، ما زلت أطمح للكثير".

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 20، بعد تلقيه عرضية ترينت ألكسندر أرنولد ليضعها مباشرة في المرمى، ليرقغ رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم في البريميرليج.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي، بعد هدفه أمام ليدز، كما بات أسرع خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البريميرليج، وثاني الأفارقة واللاعب الثلاثين بصفة عامة.