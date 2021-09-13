شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم أبطال البارالمبية خلال حفل تحت سفح الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة حياة خطاب، بتكريم الأبطال اللجنة الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية التى اختتمت مؤخرا بطوكيو، وذلك في احتفالية أقيمت تحت سفح الأهرامات.

وحصلت البعثة المصرية بطوكيو على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتين لكل من ”فاطمة عمر، شريف عثمان، محمود صبري، رحاب رضوان، محمد صبحي، هاني عبد الهادي” في رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات في الباراتيكوندو.

من جانبها أكدت الدكتورة حياة خطاب أن الاحتفال بالأبطال الذين رفعوا العالم المصري في اليابان مهم، ونأمل في مواصلة الانتصارات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وشاركت مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.