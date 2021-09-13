شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطلب الحصول على خدمات طارق سامى من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو البنك الأهلى الحصول على خدمات طارق سامى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى خالد جلال، المدير الفنى لفريق البنك، رغبته في ضم اللاعب.

وتنتظر إدارة البنك الأهلى رد مسئولي سيراميكا خلال الأيام القادمة لوضع الرتوش المطلوبة على الصفقة وضم اللاعب فى الموسم الجديد، خصوصا أن هناك رغبة من إدارة ناديه فى التخلى عن خدماته.

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة هيثم شعبان تأجيل إطلاق معسكر الفريق الذي كان من المفترض بدايته الأربعاء الماضى لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ، وجاء قرار المدير الفني بعد إعلان اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي بدء الموسم الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل.

ورفض شعبان وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية، ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.

وأكد المدير الفني للفريق لمجلس الإدارة بالنادي أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.

وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز العاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء، بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.