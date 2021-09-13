شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع شرط المشاركة 70% بالمباريات لضمان تقييم معاريه أو فسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو النادي الأهلي شرطا جديدا في عقود لاعبيه المعارين بمقتضاه يضمن مشاركة لاعبيه في عدد كبير من مباريات الفرق التي سيلعبون لها أو يتم فسخ العقد حال عدم الوصول للنسبة المقررة من المشاركة في المباريات الرسمية.

وكشف مصدر أن مسئولي الأهلي وضعوا شرطا بضرورة أن يشارك اللاعب المعار مع ناديه الجديد في 70% من مباريات أو يتم فسخ العقد في أي وقت خلال الموسم إذا لم يلتزم الجهاز الفني للفرق المنضم إليها لاعبي الأهلي بتنفيذ هذا الشرط.

شدد المصدر على أن مسئولي الأهلي وضعوا هذا البند ليضمنوا مشاركة لاعبيهم في عدد كبير من المباريات حتى يتم تقييمهم من العودة لصفوف الأهلي أو استمرار إعارتهم أو تسويقهم للأندية الراغبة في التعاقد معهم، مشيرا إلى أن الإدارة الحمراء وضعت هذا الشرط بعدما صدمت بعدم مشاركة عدد من لاعبيهم في المباريات أثناء الموسم الماضي، مثل محمد فخري وشادي رضوان مع البنك الأهلي وصالح نصر مع وادي دجلة وزياد طارق وأحمد العش مع الإسماعيلي.

ووافقت إدارة الأهلي على إعارة عدد من لاعبي الفريق الأول مثل أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة إلى سموحة بخلاف وليد مصطفى وأحمد السيد إلى غزل المحلة، وهناك أكثر من لاعب مرشح للخروج إلى الإعارة، مثل سعد سمير وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومحمود وحيد ومحمد محمود.

ويواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام ‏الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.‏

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور ‏الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.‏

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل ‏أمام بتروجت.‏

وأكد اتحاد الكرة في خطاب إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على ‏استاد الجيش ببرج العرب.‏