شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: أغلقت ملف الانتقال للحزم السعودى.. ولن أرحل إلا بموافقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تلقيه العديد من العروض بعد نهاية الموسم الماضي، وقال: "لن أرحل عن الزمالك الا بموافقة النادي، ومصلحة النادي هى الأهم في النهاية".

أضاف أوباما في تصريحات تليفزيونية: "أغلقت ملف الانتقال إلى الحزم السعودي بعد رفض النادي رحيلي بعد نهاية الموسم"، مؤكدا أنه لا يحب إرتداء رقم 11 ولا يتفائل به من الأساس لأنه لم يظهره بالشكل المطلوب.

وواصل أوباما: "كهربا كان يرتدي رقم 11 أيضًا معنا وزيزو في بداية تواجده مع الزمالك حذرته من ارتداء هذا الرقم، موضحا أن اللاعبين كانوا يعلموا برحيل فرجاني ساسي عن صفوف النادي، مشيرًا إلى أن رحيله لا يمنع بأنه من أبرز اللاعبين في الفريق خلال الفترة التي قضاها مع النادي، مؤكدا أن مسألة تجديد أشرف بن شرقي شخصية، وهو لاعب يملك إمكانيات كبيرة.

أكد أوباما أنه لم يتم تزوير نتيجة العينة الخاصة به قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، متابعا: "لم يتم تزوير العينة الخاصة بي وكنت أعاني من كورونا بالفعل والخبر كان صادم بالنسبة لي".