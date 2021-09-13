شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. "حضرى" بنى سويف ومصطفى" الأهلى ينضمان إلى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة انضمام لاعبين جديدين إلى صفوف فريقه، حيث ضم لاعب النادي الأهلي وليد مصطفى لمدة عام على سبيل الإعارة، بخلاف حارس المرمى محمود الحضري من نادي بني سويف، في انتقال نهائي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وكان غزل المحلة قد أعلن عن انضمام خمس صفقات للنادي لتدعيم صفوف الفريق الذي يسعى لاحتلال مركز متقدم في الدوري خلال الموسم القادم.