شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: قعدت 4 شهور بدون لعب فى الاتحاد.. واخترت "الجونة" من بين 4 عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد قمر، مهاجم نادى الاتحاد السكندرى السابق المُنقل إلى الجونة، أنه لم يكن سعيدا في الإسكندرية الفترة الماضية، وفضلت الرحيل إلى الجونة على بعض الأندية التي ترغب في التعاقد معى.

وقال خالد قمر، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "قضيت 5 سنوات في الاتحاد السكندرى دون افتعال أى مشكلة، ولكن اليومين دول قالوا عليا أنى بعمل مشاكل مش عارف ليه ولم أفعل شيء".

وأضاف خالد قمر: "تم إخطارى أنا وعماد السيد ومحمود رزق وصبرى رحيل بالتدريب 8 صباحا في الشتاء والثلج كان بينزل عليها لمدة 4 أشهر، ولا أعلم سر جلوسى في المنزل 4 أشهر بدون لعب".

وتابع خالد قمر: "استفسرت أكثر من مرة عن أسباب استبعادى من الفريق ولكن الجهاز الفني للاتحاد تجاهل الرد على اتصالاتى، وكان من الصعب أن أستمر في الاتحاد السكندرى وسط هذه الظروف".

وأوضح مهاجم الجونة الجديد: "تلقيت أكثر من عرض من المصرى وإنبى وطلائع الجيش، بالإضافة على الأندية الصاعدة للدورى، ولكن فضلت الانتقال إلى الجونة".