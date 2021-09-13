شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: ابنى لا يقل عن محمد شريف أو مصطفى محمد ويطمح لأقوى الدوريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان، نجم النادى الأهلى السابق، أن بداية أحمد ياسر ريان مع فريقه ألتاى في الدورى التركى قوية جدا، بعدما نجح في تسجيل هدفين في أول مباراتين، وقادر على الوصول لأعلى الدوريات.

وقال ياسر ريان، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد ياسر ريان يقدم مستويات جيدة مع ألتاى سبور التركى، ويخوض تحديات جديدة في الدورى التركى".

وأضاف ياسر ريان: "أحمد لديه طموح كبير ليكون في دورى أقوى.. ومحمد صلاح أصبح قدوة لكل اللاعبين ويحلمون بالسير على نهجه".

وتابع ياسر ريان: "أحمد ياسر ريان من المهاجمين رقم واحد مع محمد شريف ومصطفى محمد وأى لاعب فيهم يلعب لأنه قدم الكثير مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا والأولمبياد وكمان مستواه في الجونة وسيراميكا وبدايته القوية مع ألتاى تمنحه هذا الحق بعيد عن أنه ابنى".

ووقّع أحمد ياسر ريان على ثانى أهدافه مع فريق ألتاى خلال الموسم الحالي، بعدما سجل أول أهدافه في فوز فريقه على ألانيا سبور في الجولة الثانية بنتيجة 4 – 1.

وحرص ياسر ريان، نجم الأهلى الأسبق، على اصطحاب زوجته وابنتيه في زيارة إلى تركيا لقضاء بعض الوقت مع نجله أحمد ريان لاعب الأهلى المعار إلى ألتاى التركى.