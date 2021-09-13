شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: عودة مصطفى فتحى "إضافة" للزمالك.. والبدرى سبب استبعادى من المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، إن "الفوز ببطولة الدوري في الموسم الماضي لن يكون الأخير، وسنواصل حصد البطولات، والرد سيكون قريبًا داخل الملعب والتتويج بكأس مصر".

أكد أوباما، في تصريحات تليفزيونية، أن رغبته الأولى هي الاستمرار والبقاء مع الزمالك لأطول فترة ممكنة، وقال: "بحب ألعب في الزمالك تحت أي ظرف أو ضغط وكان في انتقادات من أقرب الناس وقت تجديد التعاقد، والبعض اتهمني بأني أماطل وأتهرب لكن هذا الأمر غير صحيح".

كشف أوباما أن عودة مصطفى فتحي قرار أكثر من رائع وسيفيد الزمالك بشكل كبير في الموسم المقبل؛ لأنه إضافة كبيرة لأي فريق يلعب به وكذلك أوناجم لاعب جامد جدًا ولديه خبرات كبيرة ووجوده معنا في الموسم المقبل سيفيد الفريق".

وتحدث أوباما عن عدم ضمه للمنتخب مؤكدا أنه يكن الاحترام والتقدير لحسام البدري، المدير الفني السابق للفراعنة، رغم استبعاده بشكل متكرر، والحب والكراهية غير موجود في كرة القدم من الأساس ولا أعرف سببا لاستبعادي".

واختتم لاعب الزمالك: "مش جديد على البدري عدم ضمي للمنتخب ولن أنسى ما فعله من قبل واستبعادي من المنتخب الأوليمبي عندما كان يتولى المسئولية وقتها رغم تألقي".