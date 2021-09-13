سيد عبد الحفيظ يناقش مع موسيمانى ترتيبات معسكر الأهلى فى الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - يناقش اليوم الإثنين، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى مع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق ترتيبات معسكر الإسكندرية المقرر له 16 سبتمبر الجارى، وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يستمر المارد الأحمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.