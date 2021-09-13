شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: أنا أول حارس في العالم يلعب 26 موسما متتاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، إنه تعلم الانضباط من الراحل محمود الجوهري، مدرب المنتخب الأسبق، موضحا أن تغيير المدربين في الغزلان كان له تأثير سلبي على الأداء في الموسم الماضى، خصوصا أنهم لا يملكون لاعبين ذوي خبرات عالية.
وأكد عبد المنصف، في تصريحات تليفزيونية، أنه اتفق مع ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة على الرحيل يعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مشيرا إلى أنه لم يستقر على الذهاب لنادي معين رغم وجود أكثر من عرض موضحا عزمه على الإستمرار في الملاعب لتحقيق طموحه خلال الفترة القادمة.
أوضح "أوسة" أن الموسم القادم سيكون مهم جدا بالنسبة له في الملاعب لأنه سيكون الموسم الـ26 له في المستطيل الأخضر وسيمنحه رقم الأكثر مشاركة في بطولة الدوري في العالم بلعب 26 موسما متتاليا وهذا لم يحدث من قبل.
واستحق محمد عبد المنصف، لقب أفضل حراس المرمى تمريرا للكرة بعد قيام الحارس بدور محوري في بناء الهجمات الدجلاوية من الخلف في موسم صعب للغاية على الفريق فشل فيه الغزلان من تحقيق معجزة البقاء بدورى الأضواء والشهرة.
ووفق الإحصائيات والأرقام الخاصة بالدوري المصري هذا الموسم، مرر "أوسة" 1347 تمريرة والدقيق منها 1194 بدقة 89%، ما يعبر عن الدور الكبير للحارس في مساعدة زملائه وتخفيف الضغط عن مدافعي دجلة.
وتلقى مرمى عبد المنصف من منافسيه 443 تسديدة، منهم 158 على المرمى بين القائمين والعارضة، أنقذ منها 119 تصويبة بدقة 79%، وهو أعلى معدل من التصديات للكرات الخطرة ومتوسطة الخطورة بين جميع حراس الدوري.
وودع دجلة منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة منذ صعوده للممتاز قبل 10 سنوات، على خلفية احتلال الفريق المركز السادس عشر في جدول الترتيب ليلحق بالثنائي أسوان والإنتاج الحربي.