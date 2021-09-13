شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: أنا أول حارس في العالم يلعب 26 موسما متتاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، إنه تعلم الانضباط من الراحل محمود الجوهري، مدرب المنتخب الأسبق، موضحا أن تغيير المدربين في الغزلان كان له تأثير سلبي على الأداء في الموسم الماضى، خصوصا أنهم لا يملكون لاعبين ذوي خبرات عالية.

وأكد عبد المنصف، في تصريحات تليفزيونية، أنه اتفق مع ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة على الرحيل يعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مشيرا إلى أنه لم يستقر على الذهاب لنادي معين رغم وجود أكثر من عرض موضحا عزمه على الإستمرار في الملاعب لتحقيق طموحه خلال الفترة القادمة.

أوضح "أوسة" أن الموسم القادم سيكون مهم جدا بالنسبة له في الملاعب لأنه سيكون الموسم الـ26 له في المستطيل الأخضر وسيمنحه رقم الأكثر مشاركة في بطولة الدوري في العالم بلعب 26 موسما متتاليا وهذا لم يحدث من قبل.