شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاحات ملعب الفيوم تؤجل بدء فترة إعداد المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الإصلاحات الموجودة في أرض ملعب استاد الفيوم في تأجيل فترة إعداد فريق المقاصة استعدادا للموسم الجديد، بعدما كان مقررا بدء فترة الإعداد منذ الأسبوع الماضي، قبل أن يصطدموا بصعوبة التدرب على ملعب الفيوم.

ويترقب مسئولو المقاصة الموقف النهائي من انتهاء الإصلاحات في ملعب الفيوم أو البحث عن ملعب جديد للتدرب عليه خلال الفترة القادمة، ويشهد بدء فترة إعداد الفريق الفيومي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في ملعب ومدرجات استاد الفيوم.

وأنهى مسئولو نادي المقاصة إجراءات التعاقد مع تامر مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق الفيومي في الموسم المقبل، ويبدأ المسئولية الفنية مع بداية فترة إعداد الفريق والتي لم تتحدد حتى الآن.

ويضم الجهاز الفني الجديد للمقاصة كلاً من:

تامر مصطفى مديرًا فنيًّا

إسلام عادل مدربًا

طارق حجاج مدربًا

حمادة السيد مدربًا لحراس المرمى

على أن يستقدم تامر مصطفى المدير الفني، مخطط أحمال جديد ينضم للجهاز المعاون.

وتعاقد نادي المقاصة مع 3 صفقات حتى الآن، هم: محمود عادل وسيد شبراي من الإنتاج الحربي ومحمود حمد من المصري، والجميع تم التعاقد معهم في صفقة انتقال حر.