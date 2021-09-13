شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: "التحدي" سبب موافقتى على تدريب المصرى.. وسأترك بصمتى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى معين الشعبانى، المدير الفني لنادى المصرى البورسعيدى، أن رغبته في التحدى مع الأهلى والزمالك وبيراميدز سبب التوقيع مع المصرى، وسأحاول ترك صمة كبيرة مع النادى البورسعيدى.

وقال معين الشعبانى، في تصريحات للإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بدأت مجال التدريب في سن مبكر، وهو ما جعلنى أصل إلى الترجى التونسى وأحقق البطولات على مستوى تونس والقارة الأفريقية".

وأضاف معين الشعبانى: "وافقت على تدريب المصرى لأنى أرغب في التحدى مع الأهلى والزمالك وبيراميدز والمنافسة على البطولات، كما أننى متعود على الضغط الجماهيرى لأنى دربت الترجى التونسى وأكثر ما نحتاجه في الفترة الحالية الهدوء والتركيز لتحقيق آمال الجماهير البورسعيدية".

وتابع مدرب المصرى: "أحتاج وقت للجلوس مع اللاعبين والتعرف على قدراتهم قبل طلب التعاقد مع اللاعبين، والتفاوض كان سلس لأن هدفنا كان واحد وهو قبول التحدى والمصلحة واحدة".

واختتم: "سأحاول أن أترك بصمتى على الدورى المصري، الذى يعد من أقوى الدوريات في أفريقيا، واللاعبون التوانسة تركوا أثرا إيجابيا في الأندية التي يلعبون لها، وسأحاول أن أترك بصمتى مع الجهاز الفني".