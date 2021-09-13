شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرشح عماد متعب لتمثيله في انتخابات رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح مسئولو النادي الأهلي عماد متعب، نجم الفريق الأحمر السابق، لتمثيله في انتخابات رابطة الأندية، المزمع إقامة انتخاباتها من قِبَل اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة القادمة.

وطالب اتحاد الكرة الـ18 ناديا المتواجدين بالدوري الممتاز ترشيح الأسماء الذين سيمثلونهم في انتخابات رابطة الأندية المحترف المزمع تشكيلها.

ويواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام ‏الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.‏

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور ‏الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.‏

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل ‏أمام بتروجت.‏

وأكد اتحاد الكرة في خطاب إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على ‏استاد الجيش ببرج العرب.‏