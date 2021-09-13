شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حلبية: معين الشعبانى رحب بشدة بالمصرى.. وهدفنا التتويج ببطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير حلبية، رئيس نادى المصرى البورسعيدى، أن التعاقد مع التونسى معين الشعبانى تم في سلاسة وسهولة، والمدرب رحب بتدريب النادى دون أي طلبات.

وقال سمير حلبية، في تصريحات للإعلامى سيف زاهر بقناة أون تايم سبورتس: "معين الشعبانى اسم كبير ورحب بتدريب المصرى البورسعيدى وسلس في التعامل ولم يطلب أي شيء حتى الآن، وكانت له بعض التساؤلات وأجبنا عنها وقام بالتوقيع".

وأضاف سمير حلبية: "الترشيحات ضمت إيهاب جلال لخلافة على ماهر، وتم الاستقرار على الشعبانى، والنادى المصرى يطمح إلى تحقيق لقب أو بطولة في الموسم المقبل".

ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و2019 مع الترجى، ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

وخلال تجربته الأخيرة فى عالم التدريب مع الترجى التونسى قاد معين الشعبانى باب سويقة فى 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة، وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا، بينما تلقت شباكه 116 هدفا، وتُوج مع الفريق ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى.

وكان آخر مباراة لمعين الشعبانى مع الترجى التونسى أمام الاهلى بالدور قبل النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، وخسر بثلاثية دون رد فى القاهرة، وقبلها خسر من المارد الأحمر بهدف دون رد ذهابا فى رادس، ليودع البطولة ويقرر بطل تونس إقالته.