أوباما: لا يوجد حب وكره في الكرة.. وموقف البدري مني بدأ 2015

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، بأنه لا يفكر في أي شيء سلبي تجاه حسام البدري المدير الفني السابق لمتنخب مصر، قائلًا بأن استبعاده له بدأ من 2015 مع المنتخب الأولمبي.

وقال أوباما في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "الحب والكره ليس جزء من كرة القدم، لكني أشكر حسام البدري على الفترة التي قضاها مع المنتخب".

وتابع: "هناك أوقات كنت استحق خلالها التواجد في المنتخب الجهاز المعاون دائمًا كان يتواصل معي لكني أظن أن الأمر متعلق بكابتن حسام".

وأرجع عدم اختيار حسام البدري لفترة (2013-2015) حين أدار البدري المنتخب الأولمبي: "هذا الأمر ليس بجديد لقد فعل نفس الشيء أثناء التواجد مع المنتخب الأولمبي رغم أنني كنت ألعب أساسيًا مع الاتحاد السكندري".

واختتم قائلًا :"الناس كانت تتعجب أكثر مني من استبعادي من المنتخب، والجميع كان يتحدث لكن أنا لا أفكر في الأمر إلا من خلال تقديم أفضل أداء في الملعب".