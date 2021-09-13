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الشعباني: أبحث عن تحدٍ جديد مع المصري.. وأعتدت على الضغط الجماهيري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث التونسي معين الشعباني، المدير الفني الجديد لنادي المصري البورسعيدي، عن كواليس المفاوضات مع رئيس النادي وأسباب موافقته على تدريب الفريق.

أعلن نادي المصري البورسعيدي، مساء الأحد، التعاقد رسميًا مع المدير الفني التونسي معين الشعباني، لقيادة الفريق الساحلي في الموسم المقبل (2021 - 2022).

وقال الشعبان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "بطبيعتي احب التحدي، رأيت جدية وحافز كبير في المصري لذلك وافقت على العرض".

وأضاف:" أعتدت على الضغط الجماهيري منذ كنت لاعبا في تونس ومدرب لفريق الترجي، والمدرب القوي دائما ما يبحث عن التحديات".

وأكمل:" تحدثت مع المسؤولين في المصري، ولابد أن أحصل على بعض الوقت للتعرف أكثر على اللاعبين وبعدها تحديد احتياجات الفريق".

وتابع:" التواصل كان مع وكيل أعمالي وبعدها تحدثت مع رئيس المصري سمير حلبية هاتفيا لنتوصل لنقاط تفاهم ، وأبحث عن تحدٍ جديد مع فريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر".

وأتم تصريحاته: "سأحاول ترك بصمة جيدة في الذي يعد واحد من أقوى الدوريات في أفريقيا".

تولي الشعباني جاء بعد رحيل علي ماهر والذي قدم استقالته على الرغم من تجديد عقده لمدة موسم بسبب خلافات مع الإدارة برئاسة سمير حلبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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