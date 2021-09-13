"أمر استثنائي".. ماذا قال صلاح عن هدفه الـ100 مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إن من الصعب وصوله لـ100 هدف وهو يشارك مع الفريق كلاعب جناح، مشددًا أن ما يهمه مساعدة الفريق.

وأضاف صلاح في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :""سعيد بالوصول لـ100 هدف، سجلت 98 هدفًا مع ليفربول ويتبقى لي هدفين".

وتابع :" لعبت كجناح طوال الوقت وأعتقد من الصعب تسجيل 100 هدفًا وأنت لاعب في الجناح، الأهم بالنسبة لي مساعدة الفريق".

وأتم :"أعتقد أن تسجيلي لهذا العدد من الأهداف مع ليفربول استثنائي"

ووصل محمد صلاح إلى 100 هدف مع ليفربول بعدما قاد فريقه للفوز على فريق ليدز يونايتد وتسجيله هدفًا في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (3-0) ضمن الأسبوع الرابع.

صلاح أيضًا أصبح خامس أسرع لاعب في تاريخ بريميرليج يصل لـ100 هدف خاصة أن يلعب كجناح مع فريقه منذ انتقاله من روما في صيف (2017).

فوز ليفربول جعله يصل للنقطة العاشرة ويتساوى مع ثنائي الصدارة مانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث من المقرر أن يواجه "الريدز" نظيره كريستال بالاس في الجولة المقبلة.