أبو جريشة: لغة المال تتحكم في سوق اللاعببن.. ومن يرغب في النجومية ينضم للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية في نادي الإسماعيلي، أن رغبة إيهاب جلال كان الرحيل عن النادي من أجل الانتقال لتدريب بيراميدز.

وأتى الإعلان عن قيادة جلال للفريق بعد ساعات قليلة من توجه الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس الذي قاد بيراميدز خلال المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري.

وقال جريشة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" اتفقنا مع اللاعبين الذين طلبهم ايهاب جلال قبل رحيله، ونسعى لضم افضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات".

وأضاف، أنه لم يكن هناك أي مشكلة مع ايهاب جلال قبل رحيله، مؤضحًا أن عدم التواصل المباشر مع المدرب بعد اخر مباراة احدث عدم وضوح للرؤية.

وتابع:" المنافسة ستكون شرسة خلال الموسم الجديد لأن لغة المال تتحكم في السوق، واللاعب معذور لأن يتلقي عروض بأرقام كبيرة".

وأتم أبو جريشة تصريحاته:" أي لاعب يبح أن يكون نجم يأتي إلى الإسماعيلي ومن يبحث عن المال يذهب إلى أي نادي آخر".