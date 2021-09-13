بالفيديو.. الشعراوي ينقذ روما من فخ ساسولو.. واحتفال مثير لمورينيو في مباراة الـ1000

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أنقذ ستيفان الشعراوي فريقه روما من فخ التعادل ضد ساسولو بعدما قاد "ذئاب العاصمة" للفوز بهدفين مقابل هدف في إطار الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإيطالي.

الشعراوي سجل هدف الفوز لصالح روما في الدقيقة (90+1) بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله.

رد فعل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما كان مثيرًا بعدما توجه لمدرجات مشجعي روما للاحتفال مع الشعراوي واللاعبين بهدف الفوز.

وتعتبر هذه المباراة بالنسبة لمورينيو رقم 1000 في مسيرته التدريبية، حيث حقق الفوز بـ640 مباراة مقابل 198 مباراة تعادل و162 خسارة.

جدير بالذكر أن روما وصل لصدارة الدوري الإيطالي برصيد تسع نقاط محققا العلامة الكاملة ليتساوى مع الثنائي ميلان ونابولي بنفس الرصيد.