هاتريك بنزيما يقود ريال مدريد لاكتساح سيلتا في ليلة عودة البرنابيو

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على ضيفه سلتا فيغو 5-2 اليوم الأحد عند عودته لملعبه سانتياغو بيرنابيو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع ريال رصيده إلى 10 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي.



خاض ريال مدريد أول مباراة له على ملعب "سانتياغو برنابيو" منذ 560 يوماً وتحديدا منذ الأول من أذار/مارس عام 2020 وذلك بسبب أعمال التجديد التي يخضع لها الملعب التاريخي وسط العاصمة الاسبانية.



وكان ريال مدريد خاض مبارياته على مدى عام ونصف على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" المجاور.



وستبلغ كلفة تجديد الملعب 575 مليون يورو على أن تنتهي الأعمال فيه نهائياً في كانون الثاني/يناير عام 2023.



فاجأ سلتا أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عبر سانتا مينا الذي شق طريقه بين ناتشو والبرازيلي كاسيميرو قبل أن يسجل في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد مرور 4 دقائق.



ورد ريال مدريد بهدف لبنزيمة الذي استثمر كرة من لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ليتابع الكرة داخل الشباك (24).



لكن الفريق الملكي لم ينعم بتقدمه طويلاً لأن فرانكو سيرفي منح التقدم مجدداً لسلتا فيغو إثر كرة بالكعب ارتطمت بالقائم وعادت إليه ليتابعها في الشباك (31).



وسجل بنزيمة هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (39).



وبعد مرور دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني نجح بنزيمة في إدراك التعادل بكرة رأسية.



وكان بنزيمة صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثالث للبرازيلي فينيسيوس جونيور.



وشارك لاعب الوسط الفرنسي الجديد الشاب ادواردو كامافينغا (18 عاماً) في صفوف ريال مدريد للمرة الأولى منذ انتقاله إليه من رين، وتمكن من إضافة الهدف الرابع عندما سدد الكرواتي لوكا مودريتش كرة قوية فشل حارس سلتا ماتياس ديتورو في التقاطها، فتهيأت أمام الوافد الجديد ليتابعها داخل الشباك (72).



وأكمل بنزيمة الـ"هاتريك" من ركلة جزاء احتسبت بعد اعاقة فينيسيوس جونيور داخل المنطقة.



أتلتيكو مدريد يعود بالنقاط الثلاث



وفي مباراة نجح أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني في العودة بالنقاط الثلاث من أرض إسبانيول بعد مباراة مثيرة، اقتنص فوزاً بغاية الأهمية من مضيفه إسبانيول 2-1 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.



وافتتح إسبانيول التسجيل بفضل راوول دي توماس قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.



ودخل أتلتيكو مدريد الشوط الثاني بنية التعديل على الأقل فأجرى الأرجنتيني سيميوني عدة تبديلات أبرزها خروج مواطنه كوريا والفرنسي غريزمان والأوروغوياني سواريز سعياً للعودة إلى اللقاء.



ونال أتلتيكو مراده في الدقيقة التاسعة والسبعين بعد مجهود فردي مميز من البلجيكي كاراسكو قبل أن يضيف الفرنسي ليمار هدف الفوز في الوقت القاتل 90+9 بعد أن أضاف الحكم 10 دقائق كوقت بدل ضائع.



ورفع الروخيبلانكوس رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات في الصدارة مؤقتاً بينما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة الثانية.



وكان أتلتيكو قد تعادل في الجولة الماضية أمام فياريال 2-2 بعدما انتصر في أول جولتين على كل من سلتا فيغو 2-1 وإلتشي 1-0.





فالنسيا يتابع التألق



حقق فالنسيا انتصاره الثالث في الليغا هذا الموسم بعد فوزه على مضيّفه أوساسونا 4-1.



أصحابُ الأرض افتتحوا التسجيلَ مبكراً عبر جون مونكايولا في الدقيقة 8، قبل أن ينتفض الخفافيش ممطرين شباكَ أوساسونا بأربعة أهداف بدأها ماكسيميليانو غوميس في الدقيقة 26، قبل أن يسجل البرتغالي غونزالو غيديش الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد أن اصطدمت كرتـُه بقدم المدافع آريدان، ليعود غيديش بعدها بخمس دقائق مسجلاً الهدفَ الثالث لفالنسيا، وأضاف عمر آلـديريتي الهدف الرابع للخفافيش في الدقيقة 83.



وفاز ريال سوسييداد خارج ميدانه على قادش 2-0. بتوقيع ميكيل اويارزابال 71، و84 من ركلة جزاء.

المصدر: بي إن سبورت