روما يختطف الصدارة بالوقت القاتل وفرحة جنونية لمورينو في مباراته الـ 1000 (فيديو)

منح ستيفان الشعراوي، لاعب فريق روما، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو انتصاره الثالث تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم "السيري آ" على حساب ساسولو.



وانتصر روما على ساسولو بهدفين لهدف في لقاء الجولة الثالثة الذي احتضنه ملعب (الأوليمبيكو).



وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض بريان كريستانتي في (ق37) وعادل الضيوف الكفة عن طريق فيليب ديوريتشيتش في (ق57).



وكانت المباراة في طريقها للتعادل بهدف لكل فريق، لولا ستيفان الشعرواي الذي سجل هدفا قاتلا بالدقيقة 90+1، ليمنح روما الفوز والنقاط الثلاث.



وبانتصاره حافظ روما على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن ميلان ونابولي.



فرحة جنونية لمورينيو



وعقب هدف الشعرواي، ظهرت حالة من الفرحة الجنونية على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للجيالوروسي، الذي ركض من على مقاعد بدلاء فريقه متجهًا نحو مدرجات جماهيره للاحتفال بالهدف والفوز القاتل معهم.



وتعد هذه المباراة هي رقم 1000 في تاريخ المدرب البرتغالي، الذي رفع رصيده إلى 638 انتصارًا، مقابل 205 تعادلات، و157 خسارة.



المصدر: مواقع الكترونية



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