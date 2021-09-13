الامارات | سيطرة إسبانية على بطولة عجمان للبادل تنس

شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة إسبانية على بطولة عجمان للبادل تنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت على ملاعب بادل سكوير منافسات بطولة عجمان للبادل تنس في نسختها الأولى التي أقيمت برعاية وحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وشهد اليوم الختامي مباريات الدور النهائي للبطولة، اذ تمكن الثنائي الإسباني، اندرياس بيرز، وخافير لوبيز، من الفوز بلقب الفئة الذهبية عقب تغلبهما على الثنائي ماسون أكسفير، وسيرجو أكوستا، بمجموعتين دون رد، وبواقع 6-0 و6-3.

فيما تمكّن الثنائي خالد بلهول، ومحمد النعيمي، من الفوز بلقب الفئة البرونزية، بتغلبهما على أحمد العوضي، وعمر العارف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، 6-4، و1-6 و7-5. من جانبه، أعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن سعادته بمستوى تنظيم «بطولة عجمان للبادل تنس» التي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات الشمالية وفق التصنيف الاحترافي وشمولها على الفئتين الذهبية والبرونزية، مؤكداً نجاح البطولة في رفع مستوى الوعي العام برياضة البادل تنس وأهمية ممارستها.

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