الامارات | زيناردي: التحليل المسبق لنقاط قوة الوحدة قاد خورفكان إلى نقطة ثمينة

شكرا لقرائتكم خبر عن زيناردي: التحليل المسبق لنقاط قوة الوحدة قاد خورفكان إلى نقطة ثمينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق خورفكان البرازيلي كايو زيناردي، أن القراءة الفنية السليمة لأسلوب أداء وتكتيك فريق الوحدة قبل المباراة، ومعالجة نقاط قوته والاستفادة من نقاط الضعف أثمرت عن تقديم النسور لمستوى فني مميز في المباراة، التي تعادل فيها خورفكان مع الوحدة من دون أهداف، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويمتلك خورفكان نقطتين من تعادلين، بينما أصبح رصيد الوحدة خمس نقاط. وقال زيناردي لـ«الإمارات اليوم»: «تحليلنا المسبق لنقاط قوة الوحدة قادنا لنقطة ثمينة في ثالث مباراة صعبة خاضها الفريق على التوالي، أجبرتنا عليها القرعة بعد مواجهة العين والوصل في الجولتين الأولى والثانية».

وأضاف: «نحن نلعب مع جميع الفرق بأسلوب قوي وبما يليق بتطلعاتنا، ودائماً نسعى لتطوير مستوانا نحو الأفضل، وقد لعبنا أمام الوحدة من أجل الفوز وهو الأسلوب نفسه الذي ظهرنا به أمام العين والوصل»، وأوضح: «حللنا أداء فريق الوحدة بشكل جيد، وكنا نعلم أن البرازيلي بيدرو يمكنه أن يشكل خطراً على مرمانا بتحركاته وتسديداته الرأسية والشيء نفسه يميز طحنون الزعابي ومحمود خميس من خلال التسديدات القوية ونقل الكرات داخل منطقة الجزاء من مختلف الزوايا، لذلك عملنا على الحد من هذه المميزات الفنية من خلال مراقبة لصيقة لهم من قبل خليفة مبارك ومسعود سليمان وجميع اللاعبين تميزوا في ذلك».

وأوضح: «تحليل أداء ووضع الحلول المبكرة من واجبات المدرب، وكنا نعلم نقاط القوة لديهم وليس هذا فقط بل كانت لدينا فرص هجومية لكي نفوز بالمباراة، بعد أن لعبنا على نقاط ضعف الفريق المنافس، لكنها لم تكتمل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news