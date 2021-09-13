الامارات | فهد سبيل: التعادل أمام عجمان لم يلبِ طموحات كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد سبيل: التعادل أمام عجمان لم يلبِ طموحات كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق اتحاد كلباء فهد سبيل، إن التعادل أمام عجمان، أول من أمس، لم يلبِ طموحات فريقه، على الرغم من نيل «النمور» نقطة أضافها إلى رصيده ليصبح نقطتين في المركز التاسع، مؤكداً أن كلباء كان يطمح لتحقيق الفوز، والمضي في تحقيق طموحاته، مشيراً إلى أن التعادل في الوقت نفسه يعتبر أمراً إيجابياً لكون كل نقطة في البطولة تعد مفيدة. ووصف سبيل التوقف بعد الجولة الثانية بأنه أثر في أداء الفريق الذي كان في تصاعد، متمنياً تجاوز ذلك في المراحل المقبلة.

وسجل عجمان هدف السبق عن طريق الكولومبي يورليس مينا، وتعادل كلباء عبر أحمد جشك.

وقال سبيل لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة جيدة، ونحن راضون عن أنفسنا، وكان طموحنا الفوز بالتأكيد وسنعمل بشكل أفضل وأكبر للتعويض في المباريات المقبلة».

وأضاف: «فريق عجمان تطوّر كثيراً وظهر نداً قوياً في المباراة التي لم تكن سهلة بل كانت قوية ومثيرة، وجميع اللاعبين قدموا أداءً طيباً».

وبخصوص الهدف الذي سجله النمساوي روبرت زولج لفريقه واعتبر تسللاً وتم إلغاؤه، قال سبيل: «كان هدفاً صحيحاً بشهادة الكثير من المحللين، ولو تم احتسابه لكان للنتيجة رأي آخر».

وختم: «نطوي صفحة هذه المباراة لنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة مع العين في الجولة المقبلة، ونتطلع إلى أن نكون على قدر اهمية مواجهة العين وجميع المباريات في الموسم».

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