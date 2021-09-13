الامارات | 48 ساعة تفصل المُترشحين عن جائزة الإبداع الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة تفصل المُترشحين عن جائزة الإبداع الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أصحاب الإنجازات المتميزة من الرياضيين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية على الانتهاء من تقديم ملفات الترشح للدورة الحادية عشرة، إذ سيغلق باب الترشح منتصف ليلة بعد غد. وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إنه يمكن تقديم ملفات الترشح للأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها عبر البوابة الذكية للجائزة mbrawards التي تتيح تقديم الملفات الكترونياً وبطريقة سهلة من خلال التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للجائزة اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الاجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح. وفاز السباح التونسي أسامة الملولي بلقب الرياضي العربي في الدورة الأولى للجائزة تقديراً لفوزه بذهبية سباحة 1500 متر في أولمبياد بكين.

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