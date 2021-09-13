الامارات | ريبروف رابع مدرب عيناوي يحصد «العلامة الكاملة» في أول 3 جولات

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبروف رابع مدرب عيناوي يحصد «العلامة الكاملة» في أول 3 جولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف رابع مدرب في تاريخ نادي العين بعصر الاحتراف يحصد «العلامة الكاملة» في أول ثلاث جولات متتالية في مسابقة الدوري، وذلك بعد أن قاد «الزعيم» خلال الموسم الجاري للفوز على خورفكان 3-1، والإمارات 2-صفر، وبني ياس 1-صفر على التوالي، ليتصدر بذلك ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة.

وانضم المدرب الأوكراني لقائمة المدربين السابقين، الألماني وينفريد شايفر الذي جمع تسع نقاط في موسم 2009-2010 بفوزه على النصر، والأهلي وعجمان، والكرواتي زلاتكو داليتش الذي عادل الانطلاقة نفسها في موسم 2015-2016 بفوزه على الظفرة، والوصل والشارقة، فيما كرر مواطنه زوران ماميتش الرقم ذاته في موسم 2018-2019 أمام الإمارات والظفرة والنصر.

وتحسن أداء العين بشكل واضح تحت قيادة المدرب سيرجي ريبروف الذي نجح في توظيف إمكانات لاعبيه، وأصبح «الزعيم» لا يعاني في تسجيل الأهداف بعكس السنوات الماضية، كما أنه ينجح في المحافظة على تقدمه في النتيجة، وأصبح خط الدفاع أكثر صلابة من ذي قبل، إذ استقبلت شباك الفريق هدفاً واحداً في المباريات الثلاث لأول مرة منذ سبعة مواسم.

وبدأ المدرب الأوكراني في فك العقد التاريخية للفريق، إذ أنهى مسلسل عدم الفوز على بني ياس في ملعب الشامخة، الذي استمر لمدة 2463 يوماً، منذ آخر انتصار للفريق بتاريخ 12 ديسمبر 2014 بثلاثة أهداف نظيفة، إذ قاد الفريق للانتصار أول من أمس بهدف نظيف، وهو ما أسهم في ارتفاع أسهم المدرب الذي تعول عليه الجماهير لإعادة الفريق لمنصات التتويج بعد فترة من الغياب.

وأعرب مشرف الفريق الأول للعين، عبدالله علي عن ارتياحهم للفوز خارج الملعب، مشيداً في الوقت نفسه بالمساندة الجماهيرية القوية التي عززت من قوة اللاعبين ومنحتهم الدافع للعودة من بني ياس بالفوز الثالث على التوالي. وعن غياب بندر الأحبابي وكايو كانيدو عن القائمة الأساسية في مواجهة بني ياس، قال للموقع الرسمي لنادي العين: «منذ عودتهما من معسكر المنتخب لم يشاركا في الحصص التدريبية، إذ يعاني بندر ارتفاعاً في درجة حرارة الجسم، وكايو هو الآخر يعاني التهاباً في أربطة الكاحل».

إيسيلا: الفرق الكبيرة لا تحتاج إلى المساعدة لكي تفوز

شن مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا هجوماً لاذعاً على التحكيم عقب خسارة فريقه أمام العين، وقال في المؤتمر الصحافي: «لا يحتاج فريق كبير يلعب أمامنا إلى كل هذه المساعدات للفوز، دعوا ما يحدث في أرضية الملعب أن يحدد من يستطيع الفوز وليس عن طريق مساعدات التحكيم».

وأضاف: «لقد كنت أودّ أن أتحدث في المؤتمر الصحافي عن كرة قدم، ولكن الأخطاء التحكيمية أصبحت لا تحتمل».

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