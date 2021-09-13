الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقترح

يدرس أحد الأندية مقترحا لإعارة عدد من لاعبيه الذين لايحتاج إليهم في الوقت الحالي إلى أندية أخرى بمبالغ مالية كبيرة والإستفادة من العائد المادي المنتظر في دعم الفريق في الفترة المقبلة.

كارتابيا

نشر اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا على حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو أثناء متابعته لمباراة شباب الأهلي والعروبة، رغم رحيل اللاعب عن «فرسان دبي»، ولكن واصل متابعته لمباريات الفريق متمنياً الفوز لشباب الأهلي.

انتقاد

انتقد محلل رياضي في إحدى القنوات التلفزيونية، عبر حسابه في «تويتر» مدرب أحد أندية الدوري، ووصفه بأنه يجب أن يعتزل التدريب بسبب طريقة إدارته لمباراة فريقه في الجولة الماضية.

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