شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا فى القائمة الأولى لنادى سموحة.. على غزال ومحمد طلعت بـ"الانتظار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على تسجيل 14 لاعبا في القائمة الأولى استعدادا لبطولات الموسم المقبل.

وضمت قائمة سموحة كلا من: الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد أشرف ورجب نبيل وأطهر الطاهر ومحمود البدرى وشريف رضا وأحمد حمص وأحمد جمال ومحمود عزت وإسلام جمال ومحمود حليمو ومحمد نادى ومحمد كناريا.

كما وضع أحمد سامى، مدرب الفريق، كلا من على غزال ومحمد طلعت في قائمة الانتظار.

وشهدت تدريبات الفريق حضور المهندس محمد فرج عامر رئيس النادى، والذى طالب الجهاز الفنى واللاعبين بالمنافسة على لقب كأس مصر، استعدادا لمباراة بيراميدز فى كأس مصر 25 سبتمبر الجارى.

وعاد الفريق الكروى الأول بنادى سموحة إلى التدريبات اليومية على ملاعب النادى عقب الراحة 24 ساعة التى منحها سامى للاعبين.

ومن المنتظر أن ينضم الثلاثى الهانى سليمان الحارس الدولى وأحمد بيكهام والدولى عبد الكبير الوادى إلى التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة كأس مصر أمام بيراميدز والمقرر لها 25 سبتمبر الجارى.