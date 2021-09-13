شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بصعود 6 فرق من القسم الثالث إلى الثانى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت أندية القسمين الثانى والثالث خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتقليص عدد الأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى الثانى فى الموسم المقبل، إلى 6 فرق فقط بدلا من 12 فريقا كما كان معتادا فى السنوات الماضية.

أعلن اتحاد الكرة انطلاق دورى القسم الثانى للموسم الجديد 2021 - 2022 ، يوم 30 سبتمبر الجارى بشكله الطبيعى من 3 مجموعات هى "الصعيد وبحرى والقاهرة".

وأعلن اتحاد الكرة بناء على المشاورات التي جرت في وقت سابق مع مسئولي أندية القسم الثاني هبوط أربعة فرق من كل مجموعة للقسم الثالث، وعودة قائمة الفرق في المباريات إلى 18 بدلا 20 لاعبا، مع إجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة وإلغاء "الووتر بريك" التى يتناول فيها اللاعبون المياه.