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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تهنئة اتحاد الكرة لمحمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، بوصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره الحافل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
الظهور الأول لإيهاب جلال فى تدريبات بيراميدز بعد تولي مهام المدير الفني
حرصت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، على توثيق اللحظة الاولي لظهور إيهاب جلال داخل تدريبات الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، بعد تولي مهام المدير الفني للفريق بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونياس.
أعلن النادى الإسماعيلى عن تنظيم مؤتمر صحفي بمقره غدًا الإثنين فى تمام الواحدة ظهرًا وذلك من أجل توقيع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بقيادة طلعت يوسف على العقود بشكل رسمى وتقديمه لدى وسائل الإعلام.
أعلن المصري البورسعيدى تعاقده رسميًا مع التونسي معين الشعبانى لقيادة الفريق فى الموسم المقبل ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمدرب معلقة عليها: "ها قد وصلنا إلى درة التاج قادمًا من تونس الخضراء إلى قلعة النسور الخضر صفقة انتظرناها من بدري".
هنأ اتحاد الكرة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، بوصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره الحافل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما افتتح أول أهداف الريدز في شباك ليدز يونايتد، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب "أيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة "بريميرليج" بالموسم الحالي 2021-2022.
كشف مراسل قناة الأهلي تفاصيل إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، أثناء مشاركته في معسكرمنتخب بلاده البافانا بافانا أفريقيا في المعسكر الأخير وفقًا للأجندة الدولية من الاتحاد الدولي "فيفا".
تعاقد مجلس إدارة مصر المقاصة مع تامر مصطفى المدير الفني السابق لكوكاكولا لقيادة الفريق الفيومى فنيًا خلفًا لمحمد عبد الجليل الذى من المقرر أن يعود لمنصبه السابق كرئيس لقطاع الناشئين بالنادى .
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
انتظم الثنائى علي معلول وأليو ديانج، لاعبى الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش والمحدد له يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.
شارك الموزمبيقى لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
كلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، ومساعده أحمد عصمت بإعداد تقرير مفصل عن معدلات الجري للاعبين خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي.
تعرض المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لحادث سير صباح اليوم الأحد، ولكن المهندس فرج خرج سالمًا من الحادث، رغم تضرر السيارة بشكل كبير.
خسر منتخب مصر لكرة الصالات، بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى.