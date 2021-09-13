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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تهنئة اتحاد الكرة لمحمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، بوصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره الحافل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الظهور الأول لإيهاب جلال فى تدريبات بيراميدز بعد تولي مهام المدير الفني

حرصت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، على توثيق اللحظة الاولي لظهور إيهاب جلال داخل تدريبات الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، بعد تولي مهام المدير الفني للفريق بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونياس.

أعلن النادى الإسماعيلى عن تنظيم مؤتمر صحفي بمقره غدًا الإثنين فى تمام الواحدة ظهرًا وذلك من أجل توقيع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بقيادة طلعت يوسف على العقود بشكل رسمى وتقديمه لدى وسائل الإعلام.

أعلن المصري البورسعيدى تعاقده رسميًا مع التونسي معين الشعبانى لقيادة الفريق فى الموسم المقبل ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمدرب معلقة عليها: "ها قد وصلنا إلى درة التاج قادمًا من تونس الخضراء إلى قلعة النسور الخضر صفقة انتظرناها من بدري".

هنأ اتحاد الكرة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، بوصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره الحافل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما افتتح أول أهداف الريدز في شباك ليدز يونايتد، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب "أيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة "بريميرليج" بالموسم الحالي 2021-2022.