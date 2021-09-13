شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: لم نفاوض أي لاعب في الأهلى والزمالك.. وحسين السيد انتقل لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى، أن رغبة إيهاب جلال مدرب الفريق السابق، كانت الرحيل عن الإسماعيلى ونحترم رغبته والإسماعيلى لا يقف على أحد.

وقال على أبو جريشة، في تصريحات لسيف زاهر ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "رغبة إيهاب جلال كانت الرحيل عن الإسماعيلى لتدريب بيراميدز، واتفقنا مع اللاعبين الذين طلبهم إيهاب جلال قبل رحيله".

وأضاف على أبو جريشة: "حسين السيد انتقل إلى بيراميدز ورحل عن الفريق، ونسعى إلى ضم أفضل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، لكن اللاعبين حاليا بتختار الأموال وهناك أندية القوة الشرائية لها تفوق نادى الإسماعيلى".

وتابع: "اللاعب اللى حابب يبقى نجم ويلعب لنادى جماهيرى بييجى الإسماعيلى وننتظر اللاعبين اللي هيرحلوا عن الأندية للاختيار من بينهم ولم نفاوض أي لاعب في الأهلى والزمالك حتى الآن".