اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم الأحد 12 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها إعلان النادى الإسماعيلى عن تنظيم مؤتمر صحفي بمقره غدًا الإثنين فى تمام الواحدة ظهرًا وذلك من أجل توقيع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بقيادة طلعت يوسف على العقود بشكل رسمى وتقديمه لدى وسائل الإعلام.

إصابة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بفيروس

أصيب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بفيروس كورونا، بعدما أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية العينة، ليخضع للإجراءات المتبعة للشفاء من هذا الفيروس.

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الظهور الأول لإيهاب جلال فى تدريبات بيراميدز بعد تولي مهام المدير الفني

حرصت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، على توثيق اللحظة الاولي لظهور إيهاب جلال داخل تدريبات الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، بعد تولي مهام المدير الفني  للفريق بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونياس.

 

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أعلن النادى الإسماعيلى عن تنظيم مؤتمر صحفي بمقره غدًا الإثنين فى تمام الواحدة ظهرًا وذلك من أجل توقيع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بقيادة طلعت يوسف على العقود بشكل رسمى وتقديمه لدى وسائل الإعلام.

 

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أعلن المصري البورسعيدى تعاقده رسميًا مع التونسي معين الشعبانى لقيادة الفريق فى الموسم المقبل ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمدرب معلقة عليها: "ها قد وصلنا إلى درة التاج قادمًا من تونس الخضراء إلى قلعة النسور الخضر صفقة انتظرناها من بدري".

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هنأ اتحاد الكرة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف الإنجليزى، بوصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره الحافل بمسابقة الممتاز، بعدما افتتح أول أهداف الريدز في شباك ليدز يونايتد، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب "أيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة "بريميرليج" بالموسم الحالي 2021-2022.

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كشف مراسل قناة الأهلي تفاصيل إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، أثناء مشاركته في معسكرمنتخب بلاده  البافانا بافانا أفريقيا في المعسكر الأخير وفقًا للأجندة الدولية من الاتحاد الدولي "فيفا".

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شارك الموزمبيقى لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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