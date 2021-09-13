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بيراميدز يبدأ فترة الإعداد تحت قيادة إيهاب جلال.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق نادي بيراميدز تدريباته مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي، في إطار تجهيزاته لاستكمال باقي مباريات كأس مصر، والتحضير للموسم الجديد للدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

إيهاب جلال

 

وخاض الفريق تدريبه تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال والذي تولى المهمة خلال الساعات الماضية ليقود النادي.

 

بيراميدز

 

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول للحديث عن المرحلة المقبلة وتجهيزات الفريق وضرورة التركيز من أجل تحقيق طموحات النادي في حصد الألقاب.

 

أحمد فتحى

 

ويبدأ بيراميدز مشواره في المرحلة المقبلة بمواجهة نظيره نادي سموحة يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.


ناصر منسى

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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