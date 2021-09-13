شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يودع وادى ودجلة: أنا متأكد إني في يوم راجع تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمد هلال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، فريقه بعد الهبوط للقسم الثانى، وكتب اللاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "النهاردة بقدم الشكر والوداع لنادي وادي دجلة، النادي اللي بدأت منه مشواري ووصلني للمكان اللي أنا فيه لحد دلوقتي بمساعدة مستر ماجد سامي اللي كان دايما في ظهرنا وفي ظهر النادي، وحابب أشكر كل المدربين اللي اشتغلت معاهم".

وأضاف هلال: "وادي دجلة مكانش بالنسبالي مجرد النادي اللي بلعب باسمه… كان بيتي اللي قضيت فيه معظم أيام حياتي وعملت فيه ذكريات و عديت فيه بمواقف شكلت شخصيتي، أنا ماشي النهاردة من النادي وأنا متأكد إني في يوم راجع تاني عشان عندي ثقة في الإدارة وفي مستر ماجد سامي في إن النادي هيرجع مكانه الطبيعي في الدوري إن شاء الله، شكرًا وادي دجلة".

وانتهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، وحمادة هاشم رئيس لجنة التعاقدات من إتمام عملية انتقال لاعبى فريق وادي دجلة محمد هلال صاحب الـ25 عاما ويلعب في مركز صانع الألعاب، وأحمد سعيد لاعب الوسط المدافع صاحب الـ24 عاما في ظل دعم الفريق بلاعبين متميزين استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.