مولر: سنواجه برشلونة مختلفاً دون ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

أكد لاعب وسط بايرن ميونخ، توماس مولر، أنه من المؤسف رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، الذي يواجهه الفريق البافاري، الثلاثاء المقبل، على ملعب "كامب نو" في الجولة الأولى من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا. قال مولر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام ألمانية: "من المؤسف أن ميسي لم يعد موجوداً في الفريق، اللعب أمام فريق به ليونيل ميسي يمنحك دفعة إضافية، لأننا جميعاً نعرف إنجازاته". وأضاف مولر: "علي أن اعترف أنه لا يمكنني الآن تقييم برشلونة، سنواجه بلا شك فريقاً مختلفاً دون ميسي". وتابع: "من الممكن أنه في غياب ميسي قد يستخدمون لاعباً آخر يقوم بالمزيد من الواجبات الدفاعية، لا أعرف ما الذي ينتظرنا، في كل الأحوال سنخوض مباراة على ملعب رائع أمام ناد عظيم". يذكر أن برشلونة كان من المنافسين المفضلين لمولر في مشواره، وفي آخر مواجهة بين الفريقين والتي فاز بها الفريق البافاري (8-2)، أحرز مولر هدفين، ليرتفع رصيده من الأهداف في شباك الفريق الكاتالوني إلى ستة في خمس مباريات بين الفريقين.

