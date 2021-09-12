محمد صلاح خامس أسرع لاعب يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي.. من هم الـ4 لاعبين الذين يتفوقون على «مو»؟

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق ليفربول فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه ليدز يونايتد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء شهد رقماً تاريخياً لمحمد صلاح بدخوله لنادي المائة في البريميير ليج، بالإضافة لتعرض هارفي إليوت نجم الريدز الشاب لإصابة مروعة.

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ، بعدما نجح في الوصول للهدف رقم 100 له في تاريخه في مسابقة البريمير ليج، بعدما أحرز هدف التقدم في مباراة الفريق أمام ليدز يونايتد، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، ليكتب الفرعون المصري اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، ويزاحم 29 لاعبًا سبقوه لتلك القائمة التي سجلت 100 هدف في المسابقة الإنجليزية، وذلك بنظام المسابقة الجديد التي انطلقت موسم 1992/1993، بعدما كانت تحت مسمى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وأصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب يصل للهدف رقم 100 في تاريخه، وذلك بعدما احتاج 162 مباراة لعبه في الدوري الإنجليزي لتسجيل 100 هدف في المسابقة الإنجليزية.

ولعب صلاح 13 مباراة بقميص تشيلسي في البريميرليج، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط، قبل أن يلعب 160 مباراة في مواسمه الخمس، متضمنًا الموسم الحالي، ليسجل اللاعب 98 هدفًا ليصل بهم للهدف رقم 100 في البريميرليج.

وكان أول هدف سجله محمد صلاح في البريميرليج كان أمام فريق أرسنال عندما حل بديلًا في ثالث مبارياته التي خاضها كبديل، ثم انطلق لتحقيق الأرقام مع فريق ليفربول انتهى بمباراة اليوم أمام ليدز يونايتد.

وخطف صلاح، المركز الخامس في ترتيب أسرع لاعبين يصلون للهدف رقم 100 في البريميرليج، وذلك بعدما سجل أهدافه ال100 في 162 مباراة، مقابل 173 مباراة سجل فيها رايت أهدافه.

4 لاعبين يتفوقون على صلاح

ويتفوق على محمد صلاح في ترتيب أسرع لاعبين يصلون للهدف رقم 100 في المسابقة الإنجليزية، على الصدارة آلان شيرار الذي سجل أهدافه في 124 مباراة، مقابل 141 لمهاجم توتنهام هاري كين و147 مباراة لتسجيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أهدافه المائة، والأسطورة الفرنسية تيري هنري مع أرسنال الذي سجل أهدافه في 160 مباراة.

واستطاع ليفربول تسجيل هدفه الأول بأقدام الفرعون المصري محمد صلاح، في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد هجمة منظمة قادها المدافع جويل ماتيب الذي تبادل الكرة مع صلاح، ثم منح تمريرة إلى الظهير الأيمن ترينت أليكساندر ارنولد، الذي أرسل كرة عرضية أرضية أودعها صلاح الشباك بلمسة واحدة في مرمى الحارس إيلان ميسيلر.

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية نفذها أرنولد، ليلمسها فيرجيل فان دايك برأسه لتصل إلى فابينيو، الذي سدد الكرة لتصطدم بالدفاع، وترتد للبرازيلي مجدداً ليسدد الكرة في شباك ليدز يونايتد.

واختتم ساديو ماني ثلاثية الريدز في الدقيقة 92، بعد عرضية من جوردان هيندرسون وصلت إلى تياجو ألكانتارا، الذي مرر الكرة إلى ساديو ماني، الذي خدع المدافع واستلم الكرة ليسددها بقوة في شباك ليدز يونايتد.