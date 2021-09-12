بطولة فلاشينغ ميدوز: لقب زوجي السيدات لستوسور وجانغ

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نيويورك : توجت الأسترالية سامانثا ستوسور والصينية جانغ شواي بلقب زوجي السيدات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوزهما على الأميركيتين كوكو غوف وكاثرين ماكنالي 6 3 و3 6 و6 3 الأحد على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

ورفعت ستوسور رصيدها الى أربعة ألقاب كبرى في الزوجي، بينها اثنان مع جانغ التي توجت بصحبة الأسترالية بلقب بطولة أستراليا عام 2019.

وسبق للأسترالية البالغة 37 عاماً أن توجت بلقبي فلاشينغ ميدوز عام 2005 ورولان غاروس عام 2006 بصحبة الأميركية ليزا رايموند.

وقالت بعد المباراة النهائية "لا أصدق أني أقف هنا مع الكأس مجدداً بعد 16 عاماً" على اللقب الأول، مضيفة "كانت رحلة رائعة في هذين الأسبوعين الأخيرين".

أما جانغ، فقالت "كنت الصينية الوحيدة في القرعة هذا العام. الأمر مميز للغاية".

ورفعت ستوسور وجانغ عدد انتصاراتهما المتتالية الى 11 في سلسلة قادتهما الى احراز لقب دورة سينسيناتي الشهر الماضي أيضاً.