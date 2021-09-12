شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بفيروس كورونا، بعدما أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية العينة، ليخضع للإجراءات المتبعة للشفاء من هذا الفيروس.

وكان مصيلحى قد كشف عن خطة التدعيمات لزعيم الثغر في الميركاتو الصيفى الجارى، قائلا: فتحنا حوار مع الزمالك لضم أكثر من لاعب من ضمنهم جنش، وجنش اسكندرانى وتحدثت معه بصفة شخصية وسنضم حارس مرمى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأضاف: المنافسة صعبة جدا في الموسم المقبل وننحت في الصخر مع وجود أندية شركات بمبالغ مادية كبيرة جداً تتعاقد مع لاعبين، وكنادى شعبى معه جماهير عريقة نحاول مواكبة ما يحدث ولكن الفرق كبير.

وتابع: اللاعبين الذين تعاقدنا معهم كانوا باختيار حسام وإبراهيم حسن ونتمنى أن يحققوا إضافة للاتحاد السكندرى، القائمة الآن بها 28 لاعب، نحتاج إلى عنصرين فقط حارس مرمى ومهاجم، ورزاق سيسيه طلبته من الزمالك ولكن اللاعب كان هدفه الاحتراف خارج مصر، وتحدثت معه اليوم فى الواحدة ظهراً ولكنه صمم على قراره بالاحتراف الخارجى، والاتحاد السكندرى عمره ما هيقف على لاعب.

واختتم: حسام حسن من المدربين الذين يستحقوا فرصة لتدريب المنتخب الوطنى، وكان هناك إجماع عليه في حالة اختيار مدرب مصرى، وكنا سعداء جداً في هذا الأمر، ولم أفكر في المدرب الذى سأتعاقد معه لإدارة الاتحاد بعد رحيله، ولكن كنت سعيد جداً لحسام حسن بترشيحه.