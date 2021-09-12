شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لإيهاب جلال فى تدريبات بيراميدز بعد تولي مهام المدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، على توثيق اللحظة الاولي لظهور إيهاب جلال داخل تدريبات الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، بعد تولي مهام المدير الفني للفريق بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونياس.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من داخل التدريبات، يظهر من خلاله جلال وهو يوجه بعض النصائح للاعبين فى اليوم الأول لتوليه مهام المدير الفني للنادي.

وأعلنت أمس، إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع إيهاب جلال ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب الجديد، واعتماد عقده من الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد بالاتفاق مع مجلس إدارة بيراميدز برئاسة السيد سالم الشامسي.

ويمتلك المدير الفني صاحب الـ54 عاما سيرة ذاتية مميزة، وقاد العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي، من بينها الزمالك والإسماعيلي والمقاصة والمصري وإنبي وأهلي طرابلس الليبي.



ايهاب جلال فى التدريبات



ايهاب جلال

وتقيم إدارة نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال.